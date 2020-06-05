Михайлюк вышел на протест против расизма в США

Украинец вышел на мирную демонстрацию.

Украинский атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк вместе с одноклубниками вышел на протест против расизма в США, об этом сообщает Bardown.

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Кроме Святослава, на мирную демонстрацию вышли игроки Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт.

Отметим, что акцию поддержал и главный тренер команды Дуэйн Кейси вместе со своими помощниками.

Напомним, что НБА приняла решение возобновить сезон.