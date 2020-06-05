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Михайлюк вышел на протест против расизма в США

Комментариев: 2
Украинец вышел на мирную демонстрацию.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк вместе с одноклубниками вышел на протест против расизма в США, об этом сообщает Bardown.

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Кроме Святослава, на мирную демонстрацию вышли игроки Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт. 

Отметим, что акцию поддержал и главный тренер команды Дуэйн Кейси вместе со своими помощниками.

Напомним, что НБА приняла решение возобновить сезон.

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Теги: Святослав Михайлюк, НБА, NBA, протесты, массовые протесты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.06.2020, 20:38
Оценка:  0
гость
Такой же чурка как в Москве узбек
phk_fever    05.06.2020, 20:19
Оценка:  -22
phk_fever
Правильно , он же по американским меркам не является белым , WASP White Anglo-Saxon Protestant 100% белый , 100% американец
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