Михайлюк вышел на протест против расизма в США
Украинец вышел на мирную демонстрацию.
Украинский атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк вместе с одноклубниками вышел на протест против расизма в США, об этом сообщает Bardown.
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Кроме Святослава, на мирную демонстрацию вышли игроки Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбуя и Брэндон Найт.
Отметим, что акцию поддержал и главный тренер команды Дуэйн Кейси вместе со своими помощниками.
Напомним, что НБА приняла решение возобновить сезон.
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