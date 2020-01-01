Переключиться на мобильную версию

НБА приняла решение возобновить сезон

Комментариев: 0
Матчи планируют доиграть в Орландо.
НБА
НБА
Getty Images

Совет директоров НБА принял решение возобновить сезон. Об этом сообщает обозреватель Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter

Матчи доиграют в Орландо (штат Флорида, США) с 31 июля по 12 октября.

Единственным клубом, который проголосовал против рестарта, стал Портленд.

Отмечается, что согласно плану чемпионат возобновится с участием 22 команд. Каждая команда должна провести по 8 поединков для определения состава плей-офф. Кроме 16 клубов, которые находились в зоне плей-офф к моменту остановки сезона, в продолжении примут участие Новый Орлеан, Портленд, Финикс, Сакраменто, Сан-Антонио и Вашингтон. 

Предусмотрен также дополнительный турнир между двумя командами в случае, если команда, занимающая девятое место в таблице, будет отставать от команды, которая находится на восьмой строчке меньше, чем на четыре победы.

С турнирными таблицами НБА вы можете ознакомиться здесь.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь