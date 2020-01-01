НБА приняла решение возобновить сезон

Матчи планируют доиграть в Орландо.

Совет директоров НБА принял решение возобновить сезон. Об этом сообщает обозреватель Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.

Матчи доиграют в Орландо (штат Флорида, США) с 31 июля по 12 октября.

Единственным клубом, который проголосовал против рестарта, стал Портленд.

Отмечается, что согласно плану чемпионат возобновится с участием 22 команд. Каждая команда должна провести по 8 поединков для определения состава плей-офф. Кроме 16 клубов, которые находились в зоне плей-офф к моменту остановки сезона, в продолжении примут участие Новый Орлеан, Портленд, Финикс, Сакраменто, Сан-Антонио и Вашингтон.

Предусмотрен также дополнительный турнир между двумя командами в случае, если команда, занимающая девятое место в таблице, будет отставать от команды, которая находится на восьмой строчке меньше, чем на четыре победы.

С турнирными таблицами НБА вы можете ознакомиться здесь.