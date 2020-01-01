Бывший глава ФБУ: У Михайлюка есть все возможности играть в НБА долго и успешно

Александр Волков положительно отозвался об игре украинского атакующего защитника Детройта.

Экс-глава Федерации баскетбола Украины Александр Волков прокомментировал выступление украинца Святослава Михайлюка в США.

“Когда еще в 2013 году я увидел его на чемпионате Европы U-16, который проходил в Киеве, понял, что у парня большое будущее. Ему было трудно в Канзасе первые два года и было видно, что он не может быть самим собой. Тренер и игроки не давали ему раскрыться, но на третий год он адаптировался, а уже на четвертый год был похож самый на себя.

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Сначала казалось, что ему не повезло, что его обменяли с Лейкерс в Детройт, но ситуация сложилась так, что он стал основным игроком. Думаю, уже в следующем году клуб будет делать на него ставку.

У него есть все возможности играть в НБА долго и успешно. Я знаю, что он серьезный парень, хорошо тренируется, не имеет вредных привычек. У него есть желание и мотивация идти дальше и дальше.

Надеюсь, что мы сможем попасть на следующий чемпионат Европы и собрать всех сильнейших игроков, включая Михайлюка, и бороться за более серьезные позиции в европейском, а в дальнейшем и мировом баскетболе “, - цитирует Волкова пресс-служба ФБУ.

Отметим, что сейчас Михайлюк выступает за команду НБА Детройт Пистонс.

Ранее Александр Волков высказался о другом украинце в НБА - Алексее Лене, выступающем за Сакраменто.