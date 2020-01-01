Экс-глава ФБУ: Изюминку игры Леня обломили в США

Александр Волков считает, что украинца "шлифовали не в ту сторону".

Бывший глава Федерации баскетбола Украины и олимпийский чемпион-1988 Александр Волков поделился своими мыслями относительно украинского игрока Сакраменто Алексее Лене.

"Когда Лень поехал в США, он уже на тот момент был лучшим игроком Украины. Он и его агент немного на меня обижались, но я не лукавил и говорил, как есть. Когда он играл за дубль Днепра и молодежную сборную Украины, мне казалось, что скоро все забудут о Сабонисе.

У него были все возможности стать суперцентровым: координация, подвижность, рост, пас, бросок, ведение, ощущение игры, защита. В США он стал классическим колледж-центровым: бегал, ставил заслон, подбирал. Фактически в нем убили инициативу и это не его вина. Он редко бросал с дистанции, редко проходил и брал на себя игру.

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Он стал вспомогательным игроком, сыграв так два года в колледже, это продолжилось в Финиксе. И только в Атланте он начал периодически демонстрировать игру того Леня, которого я помню, и перспективу, которую я видел.

Он прошел эту школу, но изюминку его игры там обломили. Его шлифовали не в ту сторону и не дали свободного развития, чтобы показать то, на что он способен. Если бы он пару лет поиграл в украинском баскетболе или хорошей европейской команде, он, возможно бы, был талантом №1 на позиции центрового в НБА.

Это мое мнение. Нет такого, чтобы хайскул или колледж давали путевку к звездам НБА и Евролиги. К сожалению, эта селекция отсекает много и американцев, и украинцев", - приводит слова Волкова пресс-служба ФБУ.

Ранее Алексей Лень признался, что не хотел уходить из Аталанты.