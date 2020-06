НБА определила крайнюю дату окончания нынешнего сезона

Национальная баскетбольная ассоциация определила крайнюю дату завершения нынешнего сезона, который на данный момент прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей страничке в Twitter, если лига утвердит предполагаемый формат чемпионата с 22-мя командами, который стартует 31 июля, то седьмой матч финальной серии плей-офф должен пройти не позже, чем 12 октября.

ESPN Sources: As the NBA models a 22-team format for a July 31 resumption in Orlando, the proposed timeline for teams as the last possible date for an NBA Finals Game 7: October 12.