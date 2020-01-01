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В NBA определились с форматом продолжения сезона

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Количество команд уменьшится, а все матчи пройдут в одном городе.
Сезон возобновится 31 июня
Сезон возобновится 31 июня
Getty Images

В Национальной баскетбольной ассоциации определились с форматом продолжения сезона, об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, количество команд уменьшится до 22-х. Все поединки будут проходить в одном городе - Орландо. Планируется, что сезон возобновится 31 июня.

Отмечается, что на конференции, которая состоится, 4 июня данный формат поддержит большинство Совета управляющих НБА.

Такой формат устраивает многих, ведь они смогут получить часть потерянного дохода во время паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что следующий сезон НБА может пройти без зрителей.

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Теги: НБА, NBA
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