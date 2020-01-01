Скончался легендарный тренер Юты

Джерри Слоун умер в возрасте 78 лет.

Сегодня, 22 мая, ушел из жизни известный тренер Юты Джерри Слоун. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольной команды.

Отмечается, что 78-летний специалист умер от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

“Джерри Слоун всегда будет синонимом Юты Джаз. Он всегда будет частью команды и нашего клуба. Мы скорбим вместе с его болельщиками, друзьями и семьей. Мы благодарны за его преданность Юте, за десятилетия работы и преданности.

Член Зала славы работал с нами 23 года и оказал колоссальное влияние на команду. Он одержал с нами 1223 победы, 20 раз выводил команду в плей-офф и дважды добирался до финала плей-офф. Это образцовые достижения“, - сказано в заявлении клуба из Солт-Лейк-Сити.

Отметим, что в качестве игрока Слоун дважды был участником Матча всех звезд НБА (1967, 1969). Его 4-й игровой номер стал первым номером, выведенным из обращения в Чикаго (1978).

В 2009 году Слоуна включили в Зал славы баскетбола.