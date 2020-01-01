Майкл Джордан - лучший игрок в истории НБА по версии ESPN

Организация составила рейтинг лучших баскетболистов.

Авторитетный портал ESPN составил рейтинг лучших игроков NBA за всю историю соревнований.

Данный рейтинг был составлен по мнению экспертов издания. При выборе позиций в рейтинге учитывалась общая ценность выступлений баскетболистов, а также наиболее успешные моменты их карьер.

ТОП-10 лучших баскетболистов NBA:

1. Майкл Джордан

“Величайший игрок всех времен. Джордан привел “быков“ к шести чемпионствам НБА, завоевав шесть наград финала MVP и пять наград MVP регулярного сезона, одновременно став важнейшим символом на поле и за его пределами. Блестящая игра Джордана на всей площадке определила развитие баскетбола, установив новый стандарт для игроков, идущих по его стопам. Его игра вышла за пределы всего спорта“.

2. ЛеБрон Джеймс

“Игра ЛеБрона построена на силе, но его способность к обыгрышу может быть его сильнейшей стороной. Джеймс - четырехкратный MVP и трехкратный чемпион, который заново дал понятие того, как следует оценивать лидерство спортсмена“.

3. Карим Абдул-Джабар

“Никто в истории НБА не может сравниться с длинным списком достижений Абдул-Джаббара. Он выиграл рекордные шесть наград MVP и был 19-кратным All-Star. Ему удалось выиграть шесть чемпионатов на протяжение 17 лет. Он был включен 15 раз в команду All-NBA, где десять раз выбирался на первую позицию команды. Его неудержимый небесный бросок позволил ему набрать больше очков, чем кто-либо в истории лиги, и, хотя он не был ярким, возможно, никогда не было никого лучше“.

4. Билл Расселл

5. Мэджик Джонсон

6. Уилт Чемберлен

7. Ларри Берд

8. Тим Данкан

9. Коби Брайант

10. Шакил О’Нил.