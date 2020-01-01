Следующий сезон НБА может пройти без зрителей

Текущую кампанию планируют доиграть в одном или двух местах.

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел видеоконференцию с игроками лиги по поводу кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Фунционер отметил, что вакцины от COVID-19 пока нет, поэтому лига должна готовится к тому, что весь следующий сезон команды будут играть без зрителей. Это отразится на доходах НБА, потому что 40% от них - это приобретение билетов и покупки на аренах во время матчей.

Комиссионер также высказался о возможном возобновлении сезона.

“Нет никакого смысла в том, чтобы рисковать здоровьем всех вас во время перелета в город, где на арене не будет фанатов. Для начала было бы безопаснее находиться в одном или в двух местах“, - цитирует Сильвера ESPN.

Ранее сообщалось, что клубы НБА могут доиграть сезон в Диснейленде.