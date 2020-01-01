Гобер и Митчелл близки к примирению

Баскетболисты готовы оставить конфликт в прошлом.

Игроки Юты Руди Гобер и Донован Митчелл готовы помириться. Об этом сообщил представитель руководства клуба Деннис Линдси.

Напомним, Митчелл был зол на своего партнера по команде из-за того, что тот легкомысленно относился к пандемии коронавируса. Отметим, что Гобер стал первым представителем НБА, у котрого диагностировали опасное заболевание.

“Гобер и Митчелл готовы оставить это позади и двигаться вперед. Мы ожидаем, что команда соберется вместе“, - цитирует Линдси журналист Эрик Уолден на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Гобер и Митчелл вылечились от COVID-19.