НБА позволит открыть тренировочные базы 1 мая - источник

Руководство НБА позволит клубам использовать тренировочные базы для занятий игроков.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации рассматривает вариант с открытием тренировочных баз команд.

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Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски на своей страничке в Twitter, с 1 мая клубы смогут открыть тренировочные базы. Это произойдет в тех городах и штатах, в которых пандемия уже прошла пик и пошла на спад, а карантинный режим ослабили.

Отмечается, что быза будут открыты только для индивидуальных тренировок, командные занятия по-прежнему будут запрещены.

Стоит сказать, что США сейчас лидер по числу инфицированных коронавирусом - более 941 тысяч человек, из них 54 024 человека скончались, а 105 823 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что драфт НБА не состоится до завершения сезона.