Семьи погибших в авиакатастрофе с Брайантом подали в суд на вертолетную компанию

Люди хотят наказать компании.

Семьи погибших в авиакатастрофе с Кобе Брайантом подали в суд на компании, которые владели и использовали этот вертолет, об этом сообщает The Associated Press.

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Как утверждает источник, кроме вдовы звездного игрока Ванессы, которая направила заявление против lsland Express Helicopters и Island Express Holding еще в феврале, иски подали дети бывшего тренера по бейсболу Джона Альтобелли и его жены Кери, которые погибли вместе с дочерью Алиссой.

Также, в суд направили свои заявления муж и дети Кристины Маузер, которая была на борту вертолета.

Напомним, 26 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.