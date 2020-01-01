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Семьи погибших в авиакатастрофе с Брайантом подали в суд на вертолетную компанию

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Люди хотят наказать компании.
Ванесса Брайант
Ванесса Брайант
Getty Images

Семьи погибших в авиакатастрофе с Кобе Брайантом подали в суд на компании, которые владели и использовали этот вертолет, об этом сообщает The Associated Press.

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Как утверждает источник, кроме вдовы звездного игрока Ванессы, которая направила заявление против lsland Express Helicopters и Island Express Holding еще в феврале, иски подали дети бывшего тренера по бейсболу Джона Альтобелли и его жены Кери, которые погибли вместе с дочерью Алиссой. 

Также, в суд направили свои заявления муж и дети Кристины Маузер, которая была на борту вертолета.

Напомним, 26 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

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Теги: суд, иск, смерть, трагедия, авиакатастрофа
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