Драфт НБА не состоится до завершения сезона - источник

Проведение драфта запланировано на июнь.

Проведение драфта НБА-2020 не состоится до завершения текущего сезона. Об этом сообщает National Post.

Отмечается, что на данный момент никаких решений пока не принято, но есть большая вероятность, что драфт проведут только после окончания сезона.

Напомним, что драфт-2020 должен пройти 25 июня в Нью-Йорке, а драфт-лотерея запланирована на май.

Напомним, 12 марта НБА объявила о приостановке сезона из-за обнаруженного у Руди Гобера коронавируса.