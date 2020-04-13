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Мать игрока НБА скончалась от коронавируса

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Женщина умерла в 58 лет.
Карл-Энтони Таунс
Карл-Энтони Таунс
Getty Images

Мать центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса Жаклин Таунс скончалась от коронавируса, об этом сообщила пресс-служба команды.

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Женщина умерла от осложнений, которые вызваны коронавирусом. Жаклин около месяца боролась с болезнью и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

“Семья Миннесоты выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Жаклин Таунс. Мы хотим выразить слова поддержки семье Таунс в это ужасное время. Мы также хотим поблагодарить сотрудников медицинского центра, которые круглосуточно боролись за ее жизнь“, - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Атлетико умер от коронавируса.

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Теги: Карл-Энтони Таунс, Миннесота Тимбервулвз, баскетбол, НБА, коронавирус, NBA, COVID-19
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