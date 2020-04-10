Михайлюк: Если бы не баскетбол, то, наверное, зарабатывал бы футболом

Украинец также рассказал, что увлекается пинг-понгом.

Украинский игрок Детройт Пистонс Святослав Михайлюк рассказал, чем занимался бы, если бы не стал баскетболистом.

“Если бы не баскетбол, то думаю, зарабатывал бы себе на жизнь другим видом спортом. Наверное, футболом - это второе после баскетбола, что у меня хорошо получалось.

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Деррик Роуз, кстати, очень хорошо играет в пинг-понг. Я проигрываю ему. У нас в тренировочном комплексе теннисный стол и мы всегда приходим поиграть с Роузом, Гриффином и Думбия.

Играем навылет, кто выигрывает - остается, кто проигрывает - едет домой“, - сообщил Михайлюк в разговоре с главным тренером Черкасских Мавп Максимом Михельсоном в прямом эфире в Instagram.

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