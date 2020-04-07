Дюранта и ЛеБрона могут обязать вернуть деньги руководству клубов

Игроки получают зарплату в виде авансов на пол года.

Владельцы клубов могут получить обратно часть тех денег, которые уже успели заплатить баскетболистам в случае отмены текущего сезона НБА. Об этом сообщает CNBC.

Тогда будет заключена компенсационная сделка с профсоюзом игроков.

Отмечается, что если Лига отменит поединки, то за каждый из них владельцы имеют право не платить игрокам 1,08% от их зарплаты.

Некоторые игроки получают оклады не помесячно, а в виде авансов сроком на полгода. Например, такую схему использует Кевин Дюрант (Бруклин, 37 млн в год), Блейк Гриффин (Детройт, 34 млн), а также девять клиентов агента Рича Пола, среди которых ЛеБрон Джеймс (Лейкерс, 37 млн).

Таким образом, эти игроки будут обязаны вернуть уже полученные деньги владельцам клубов.

Ранее сообщалось, что НБА готова пойти на досрочное завершение сезона.