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Михайлюк: Леброн сказал, что я могу позвонить ему в любую минуту

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Украинский боксер не останется без поддержки в НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Игрок Детройта Святослав Михайлюк рассказал о взаимоотношениях с Леброном Джеймсом во время пребывания в Лейкерс.

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“Из бывших партнеров по Лейкерс поддерживаю связь с Кайлом Кузьмой, общаюсь с Брэндоном Ингрэмом. 

Каким является Леброн? Он крутой. Все истории, которые люди рассказывают о нем, большинство из них правдивы. На тренировку он приходит за час-два до того как приходят все. В Лейкерс, например, тренировка в 11-12, качалка у меня в 8 утра, так вот обычно он уже был в тренажерке передо мной.

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Леброн всегда старается поддерживать каждого игрока. Даже когда меня обменяли, он подошел ко мне и сказал: “Ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони, я тебе обязательно помогу“.

Некоторые игроки критикуют специально, чтобы тренер увидел, а Леброн говорит с пониманием того, что мы должны выиграть. Все понимают, что он не просто придирается“, - рассказал Михайлюк в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что Михайлюк избежал заражения коронавирусом.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт, Леброн Джеймс, Лейкерс, баскетбол, NBA, НБА
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