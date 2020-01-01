Михайлюк: Леброн сказал, что я могу позвонить ему в любую минуту

Украинский боксер не останется без поддержки в НБА.

Игрок Детройта Святослав Михайлюк рассказал о взаимоотношениях с Леброном Джеймсом во время пребывания в Лейкерс.

Читай также: Лень: Я не хотел уходить с Атланты

“Из бывших партнеров по Лейкерс поддерживаю связь с Кайлом Кузьмой, общаюсь с Брэндоном Ингрэмом.

Каким является Леброн? Он крутой. Все истории, которые люди рассказывают о нем, большинство из них правдивы. На тренировку он приходит за час-два до того как приходят все. В Лейкерс, например, тренировка в 11-12, качалка у меня в 8 утра, так вот обычно он уже был в тренажерке передо мной.

Читай также: Фотограф потребовал у Леброна 150 тысяч за нарушения авторских прав

Леброн всегда старается поддерживать каждого игрока. Даже когда меня обменяли, он подошел ко мне и сказал: “Ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони, я тебе обязательно помогу“.

Некоторые игроки критикуют специально, чтобы тренер увидел, а Леброн говорит с пониманием того, что мы должны выиграть. Все понимают, что он не просто придирается“, - рассказал Михайлюк в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что Михайлюк избежал заражения коронавирусом.