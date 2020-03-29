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Клипперс подсчитал убытки от остановки сезона НБА

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Лос-анджелесский клуб назвал приблизительную сумму, которую потеряет из-за пандемии коронавируса.
Лос-Анджелес Клипперс потеряет минимум 10 миллионов из-за коронавируса
Лос-Анджелес Клипперс потеряет минимум 10 миллионов из-за коронавируса
Getty Images

Владелец Лос-Анджелес Клипперс Стив Балмер рассказал о том, сколько клуб потеряет из-за остановки сезона НБА.

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Как сообщил функционер в интервью Bloomberg, калифорнийская команда не досчитается минимум 10 миллионов долларов.

Напомним, сезон НБА остановили в начале марта из-за известия о заражении коронавирусом игрока Юты Руди Гобера. Сам баскетболист уже выздоровел.

Отметим, что в США уже более 124 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 2 191 человека умерли, а 1 095 - вылечились.

Ранее сообщалось, что владелец Нью-Йорк Никс сдал положительный тест на коронавирус.

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Теги: НБА, баскетбол, Лос-Анджелес Клипперс, Стив Балмер, коронавирус, NBA, COVID-19
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Комментариев (3)
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Негорро    29.03.2020, 10:30
Оценка:  0
Негорро
Богатые суки,накупите жратвы и пойла и замкнитесь в своих особняках на год.Хватит кукарекать об убытках!На тот свет ни цента всё-равно никто из вас не возьмёт!
гость  (аноним)  29.03.2020, 10:16
Оценка:  0
гость
Скажите спасибо что вас содержат столько лет.
гость  (аноним)  29.03.2020, 10:15
Оценка:  0
гость
Что значит не досчиталась ? Весь спорт можно сказать что прибыль существует из разряда пожертвований и благотворительность. Вы что-то производите ? Это шоу, как и концерты , - это тоже самое что платить за воздух. Какие могут быть затраты когда 10человек играют с мячом.
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