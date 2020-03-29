Клипперс подсчитал убытки от остановки сезона НБА
Лос-анджелесский клуб назвал приблизительную сумму, которую потеряет из-за пандемии коронавируса.
Владелец Лос-Анджелес Клипперс Стив Балмер рассказал о том, сколько клуб потеряет из-за остановки сезона НБА.
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Как сообщил функционер в интервью Bloomberg, калифорнийская команда не досчитается минимум 10 миллионов долларов.
Напомним, сезон НБА остановили в начале марта из-за известия о заражении коронавирусом игрока Юты Руди Гобера. Сам баскетболист уже выздоровел.
Отметим, что в США уже более 124 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 2 191 человека умерли, а 1 095 - вылечились.
Ранее сообщалось, что владелец Нью-Йорк Никс сдал положительный тест на коронавирус.
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