Клипперс подсчитал убытки от остановки сезона НБА

Лос-анджелесский клуб назвал приблизительную сумму, которую потеряет из-за пандемии коронавируса.

Владелец Лос-Анджелес Клипперс Стив Балмер рассказал о том, сколько клуб потеряет из-за остановки сезона НБА.

Читай также: У первого украинского спортсмена обнаружили коронавирус

Как сообщил функционер в интервью Bloomberg, калифорнийская команда не досчитается минимум 10 миллионов долларов.

Напомним, сезон НБА остановили в начале марта из-за известия о заражении коронавирусом игрока Юты Руди Гобера. Сам баскетболист уже выздоровел.

Отметим, что в США уже более 124 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 2 191 человека умерли, а 1 095 - вылечились.

Ранее сообщалось, что владелец Нью-Йорк Никс сдал положительный тест на коронавирус.