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Владелец Нью-Йорк Никс сдал положительный тест на коронавирус

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Джеймс Долан находится в самоизоляции и не испытывает серьезных симптомов заболевания.
Джеймс Долан
Джеймс Долан
Getty Images

Владелец клуба НБА Нью-Йорк Никс Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

У мужчины не наблюдается серьезных симптомов заболевания и он продолжает работу в самоизоляции. Об этом сообщается на официальном аккаунте клуба в Twitter.

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"Исполнительный директор Мэдисон Сквер Гарден Компани и председатель Нью-Йорк Никс Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был самоизоляции и почти не испытывал никаких симптомов болезни. Он продолжает контролировать бизнес-операции", - говорится в зявлении.

Накануне сообщалось, что восемь игроков Вест Хэма самоизолировались из-за появившихся симптомов коронавируса.

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Теги: Нью-Йорк Никс, НБА, баскетбол, коронавирус, NBA, COVID-19
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