Владелец Нью-Йорк Никс сдал положительный тест на коронавирус

Владелец клуба НБА Нью-Йорк Никс Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

У мужчины не наблюдается серьезных симптомов заболевания и он продолжает работу в самоизоляции. Об этом сообщается на официальном аккаунте клуба в Twitter.

"Исполнительный директор Мэдисон Сквер Гарден Компани и председатель Нью-Йорк Никс Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был самоизоляции и почти не испытывал никаких симптомов болезни. Он продолжает контролировать бизнес-операции", - говорится в зявлении.

