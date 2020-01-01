Игроки Юты вылечились от коронавируса

Руди Гобер и Донован Митчелл сдали негативные тесты на COVID-19.

Игроки Юты Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса. Об этом сообщает обозреватель Крис Мэнникс на своей странице в Twitter.

Отмечается, что баскетболисты сдали негативные тесты на недуг.

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Напомним, именно Гобер стал первым игроком в НБА, у которого диагностировали COVID-19. После этого сезон приостановили.

Ранее сообщалось, что первый гомосексуалист в НБА заразился COVID-19.