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Игроки Юты вылечились от коронавируса

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Руди Гобер и Донован Митчелл сдали негативные тесты на COVID-19.
Руди Гобер
Руди Гобер
Getty Images

Игроки Юты Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса. Об этом сообщает обозреватель Крис Мэнникс на своей странице в Twitter.

Отмечается, что баскетболисты сдали негативные тесты на недуг.

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Напомним, именно Гобер стал первым игроком в НБА, у которого диагностировали COVID-19. После этого сезон приостановили.

Ранее сообщалось, что первый гомосексуалист в НБА заразился COVID-19.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Юта, Руди Гобер
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