НБА потеряет ошеломляющую сумму, если сезон не доиграют

Команды и организация понесут большие убытки.

Национальная баскетбольная ассоциация официально приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает The Washington Post, организация может понести убытки в размере одного миллиарда долларов.

Сумма включает в себя: непроданные билеты, убытки от торговли атрибутикой, а также доходы от телетрансляций и рекламы.

Отметим, что НБА рассказала, какие существуют варианты продолжения сезона.