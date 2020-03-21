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НБА потеряет ошеломляющую сумму, если сезон не доиграют

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Команды и организация понесут большие убытки.
НБА
НБА
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация официально приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает The Washington Post, организация может понести убытки в размере одного миллиарда долларов.

Сумма включает в себя: непроданные билеты, убытки от торговли атрибутикой, а также доходы от телетрансляций и рекламы.

Отметим, что НБА рассказала, какие существуют варианты продолжения сезона.

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Теги: НБА, коронавирус, NBA
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