Фотограф потребовал у Леброна 150 тысяч за нарушения авторских прав
Стивен Митчелл подал на звездного баскетболиста в суд за незаконное использование его снимка.
Фотограф Стивен Митчелл подал в суд на звезду Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса, а также на его компанию Uninterrupted.
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Как сообщает theblast.com, Митчел обвинил игрока в нарушении авторских прав. Леброн якобы использовал на своей страничке в Facebook снимок, сделанный Стивеном, однако перед публикацией он не получил разрешения правообладателя.
За это правонарушение фотограф требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов. По словам истца, Джеймс нарушил статью 501 Закона об авторском праве США.
Ранее сообщалось, что команда Тайсона Фьюри пыталась подкупить фермера, чтобы скрыть допинг боксера.
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