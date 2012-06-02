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Фотограф потребовал у Леброна 150 тысяч за нарушения авторских прав

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Стивен Митчелл подал на звездного баскетболиста в суд за незаконное использование его снимка.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Фотограф Стивен Митчелл подал в суд на звезду Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса, а также на его компанию Uninterrupted.

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Как сообщает theblast.com, Митчел обвинил игрока в нарушении авторских прав. Леброн якобы использовал на своей страничке в Facebook снимок, сделанный Стивеном, однако перед публикацией он не получил разрешения правообладателя.

За это правонарушение фотограф требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов. По словам истца, Джеймс нарушил статью 501 Закона об авторском праве США.

Ранее сообщалось, что команда Тайсона Фьюри пыталась подкупить фермера, чтобы скрыть допинг боксера.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбол, НБА, вне игры, суд, нарушение авторских прав, NBA
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