Два игрока Лейкерс и защитник Бостона заразились коронавирусом

В НБА выявили еще три случая заражения COVID-19.

Еще три игрока НБА оказались заражены коронавирусом - защитник Бостона Маркус Смарт и два баскетболиста из Лос-Анджелес Лейкерс.

О своей болезни Смарт написал в социальных сетях, где отметил, что людям необходимо дистанцироваться.

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“Я сдал тест 5 дней назад, и вот получил результат - он положительный. С момента сдачи теста я был на карантине. У меня не было симптомов и я чувствовал себя хорошо. симптомов. Хочу сказать, что молодое поколение должно дистанцироваться. Это не шутка. Нельзя быть эгоистами“, - написал он.

Что касается Лейкерс, то клуб официально заявил о болезни двух своих игроков, однако на данный момент их имена не называются.

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Как сообщает калифорнийский клуб, после известия о случаях заражения в Бруклин Нетс, с которыми Лейкерс играли 10 марта, было принято решение проверить игроков Лос-Анджелеса. Так и выявили вирус у двух спортсменов.

“Сегодня мы узнали, что два игрока Лейкерс получили положительный результат. Оба игрока в настоящее время находятся на карантине и находятся под наблюдением врача команды. У них сейчас нет без симптомов болезни“, - говорится на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк сдал тест на коронавирус.

Напомним, после известия о первом заболевшем баскетболисте НБА официально приостановила сезон.