Два игрока Лейкерс и защитник Бостона заразились коронавирусом
Еще три игрока НБА оказались заражены коронавирусом - защитник Бостона Маркус Смарт и два баскетболиста из Лос-Анджелес Лейкерс.
О своей болезни Смарт написал в социальных сетях, где отметил, что людям необходимо дистанцироваться.
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“Я сдал тест 5 дней назад, и вот получил результат - он положительный. С момента сдачи теста я был на карантине. У меня не было симптомов и я чувствовал себя хорошо. симптомов. Хочу сказать, что молодое поколение должно дистанцироваться. Это не шутка. Нельзя быть эгоистами“, - написал он.
Young people listen up... quit hangin out in groups and being selfish. This is no joke. I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP! I’ve had no symptoms and I feel great. But the younger generation in our country MUST self distance. This is not a joke. Not doing so is selfish. Together we can beat this, but we must beat it together by being apart for a short while. Much love!!
Что касается Лейкерс, то клуб официально заявил о болезни двух своих игроков, однако на данный момент их имена не называются.
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Как сообщает калифорнийский клуб, после известия о случаях заражения в Бруклин Нетс, с которыми Лейкерс играли 10 марта, было принято решение проверить игроков Лос-Анджелеса. Так и выявили вирус у двух спортсменов.
“Сегодня мы узнали, что два игрока Лейкерс получили положительный результат. Оба игрока в настоящее время находятся на карантине и находятся под наблюдением врача команды. У них сейчас нет без симптомов болезни“, - говорится на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк сдал тест на коронавирус.
Напомним, после известия о первом заболевшем баскетболисте НБА официально приостановила сезон.
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