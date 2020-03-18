Михайлюк сдал тест на коронавирус
Украинец проходит проверку в связи с пандемией COVID-19.
Свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк прошел тест на коронавирус после того, как у его партнера по команде Кристиана Вуда подтвердилась положительная проба.
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Как сообщает detroitnews.com, тест на COVID-19 сделали 16 игроков и сотрудников клуба, которые выезжали на матчи в Нью-Йорк и Филадельфию.
Напомним, что первым заболевшим в НБА был игрок Юты Джаз Руди Гобер, и НБА остановила сезон после известия об инфицировании Руди.
Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк прокомментировал пандемию коронавируса в НБА.
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