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НБА рассказала, какие существуют варианты продолжения сезона

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Лига рассматривает три варианта возобновления матчей.
Адам Сильвер
Адам Сильвер
Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер поделился некоторыми вариантами того, как можно будет возобновить нынешний сезон.

"У Лиги есть три варианта возобновления регулярного чемпионата. В первую очередь, мы можем подождать, когда ситуация позволит нам принимать по 19 тысяч на аренах. Второй вариант - проводить матчи без зрителей. Нам разрешат проводить матчи, если мы обследуем всех игроков и тренеров, и будем следовать протоколам безопасности.

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Есть у нас и третий вариант - проведение одного матча. Болельщики напряжены из-за отсутствия спортивных трансляций на ТВ, они сидят дома и им нужно хоть как-то отвлечься от ситуации.

Этот матч может носить благотворительный характер. Мы проверим всех ее участников на вирус, а сам поединок проведем в закрытом формате", - приводит слова Сильвера Bleacher Report.

Напомним, сезон в НБА приостановили после того, как у игрока Юты обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что девушка Адетокунбо показала, почему срочно нужно возобновить сезон в НБА.

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Теги: Адам Сильвер, НБА, баскетбол, NBA
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