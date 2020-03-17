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Дюрант заразился коронавирусом - инсайдер

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Еще один баскетболист сдал положительный тест на COVID-19.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

У форварда Бруклин Нетс Кевина Дюранта диагностировали коронавирус.

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Как сообщил инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter,тест игрока оказался положительным, при этом у него не проявлялось никаких симптомов.

"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", - приводит слова Дюранта Чарания.

Отметим, что незадолго до этого появилась информация, что сразу четыре игрока Нетс оказались заражены вирусом, но их имена не разглашались.

Напомним, НБА приостановила сезон после известия о том, что игрок Юты Руби Гобер заболел коронавирусом.

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Теги: баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Бруклин Нетс, NBA, COVID-19, коронавирус
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