Дюрант заразился коронавирусом - инсайдер

У форварда Бруклин Нетс Кевина Дюранта диагностировали коронавирус.

Как сообщил инсайдер The Athletic NBA Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter,тест игрока оказался положительным, при этом у него не проявлялось никаких симптомов.

"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", - приводит слова Дюранта Чарания.

