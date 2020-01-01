Михайлюк прокомментировал пандемию коронавируса в НБА

Украинец рассказал, что баскетболисты особо не общаются между собой.

Украинский баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк рассказал, как в НБА противостоят пандемии коронавируса.

“Сейчас некоторые команды находятся на карантине, Детройт - одна из них. Я, как и другие игроки, провожу время дома и соблюдаю все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Сейчас, когда чемпионат НБА приостановлен, все мы ждем решения комиссара Адама Сильвера. Между собой игроки особо не говорят на эту тему, потому что мы слушаем, что скажет НБА.

Мы уверены, что сейчас делается все, чтобы не было паники и чемпионат возобновился и мы начали играть“, - рассказал Михайлюк для Федерации баскетбола Украины.

Ранее сообщалось, что одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус.