Переключиться на мобильную версию

Михайлюк прокомментировал пандемию коронавируса в НБА

Комментариев: 0
Украинец рассказал, что баскетболисты особо не общаются между собой.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
fbu.ua

Украинский баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк рассказал, как в НБА противостоят пандемии коронавируса.

“Сейчас некоторые команды находятся на карантине, Детройт - одна из них. Я, как и другие игроки, провожу время дома и соблюдаю все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Сейчас, когда чемпионат НБА приостановлен, все мы ждем решения комиссара Адама Сильвера. Между собой игроки особо не говорят на эту тему, потому что мы слушаем, что скажет НБА.

Мы уверены, что сейчас делается все, чтобы не было паники и чемпионат возобновился и мы начали играть“, - рассказал Михайлюк для Федерации баскетбола Украины.

Ранее сообщалось, что одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус.

Поделись:
Теги: Святослав Михайлюк, баскетбол, НБА, NBA, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь