Девушка Адетокунбо показала, почему срочно нужно возобновить сезон в НБА
Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо решил разнообразить свои будни в то время, как регулярный сезон НБА находится на паузе из-за коронавируса.
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Греческий баскетболист решил поиграть на гитаре и даже попытался исполнить великолепный хит группы Deep Purple - Smoke on the Water. Эту попытку засняла на видео возлюбленная Янниса Мэрайя Даная.
“Дамы и господа, вот причина, по которой всем нам так нужен баскетбол“, - написала Даная в комментарии к видео на своей страничке в Twitter.
This ladies and gentlemen is why we all need basketball back... @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW— Mariah Danae (@mariahdanae15) March 15, 2020
Напомним, НБА приостановила сезон после известия о том, что игрок Юты Руби Гобер заболел коронавирусом. На данный момент в НБА три баскетболиста заразились COVID-19 - помимо Гобера это Донован Митчелл и Кристиан Вуд.
Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо набрал 10 000 очков в НБА.
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