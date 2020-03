Девушка Адетокунбо показала, почему срочно нужно возобновить сезон в НБА

Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо решил разнообразить свои будни в то время, как регулярный сезон НБА находится на паузе из-за коронавируса.

Читай также: Рамос принял участие во флешмобе в честь врачей, борющихся с коронавирусом

Греческий баскетболист решил поиграть на гитаре и даже попытался исполнить великолепный хит группы Deep Purple - Smoke on the Water. Эту попытку засняла на видео возлюбленная Янниса Мэрайя Даная.

“Дамы и господа, вот причина, по которой всем нам так нужен баскетбол“, - написала Даная в комментарии к видео на своей страничке в Twitter.

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back... @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW