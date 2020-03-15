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Девушка Адетокунбо показала, почему срочно нужно возобновить сезон в НБА

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Возлюбленная звездного баскетболиста продемонстрировала, как ужасно он играет на гитаре, в то время, пока НБА на паузе.
Яннис Адетокунбо
Яннис Адетокунбо
Getty Images

Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо решил разнообразить свои будни в то время, как регулярный сезон НБА находится на паузе из-за коронавируса.

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Греческий баскетболист решил поиграть на гитаре и даже попытался исполнить великолепный хит группы Deep Purple - Smoke on the Water. Эту попытку засняла на видео возлюбленная Янниса Мэрайя Даная.

“Дамы и господа, вот причина, по которой всем нам так нужен баскетбол“, - написала Даная в комментарии к видео на своей страничке в Twitter.

Напомним, НБА приостановила сезон после известия о том, что игрок Юты Руби Гобер заболел коронавирусом. На данный момент в НБА три баскетболиста заразились COVID-19 - помимо Гобера это Донован Митчелл и Кристиан Вуд.

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо набрал 10 000 очков в НБА.

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Теги: Яннис Адетокунбо, НБА, Милуоки Бакс, коронавирус, видео, гитара
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