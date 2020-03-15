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Одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус

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У Кристиана Вуда не было никаких признаков болезни.
Кристиан Вуд
Кристиан Вуд
Getty Images

Центровой Детройт Пистонс Кристиан Вуд оказался болен коронавирсуом.

Как сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, у игрока не было никаких симптомов заболевания, однако тест оказался положительным.

Отметим, что Вуд - третий игрок в НБА, у которого обнаружили COVID-19. Ранее этот диагноз поставили двум игрокам Юты - Руди Гоберу и Доновану Митчеллу. После известия о болезни Гобера НБА приостановила сезон.

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Стоит сказать, что Вуд играет в одной команде с украинцем Святославом Михайлюком, а 2 марта Кристиан в матче против Сакраменто персонально защищался против украинца Алексея Леня. Также отметим, что 8 марта Вуд в поединке с Ютой более 10 минут плотно играл с Гобером.

Ранее сообщалось, что у школьника, получившего автограф от Гобера, обнаружили коронавирус.

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Теги: НБА, баскетбол, Детройт Пистонс, коронавирус, COVID-19
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