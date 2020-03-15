Одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус

У Кристиана Вуда не было никаких признаков болезни.

Центровой Детройт Пистонс Кристиан Вуд оказался болен коронавирсуом.

Как сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, у игрока не было никаких симптомов заболевания, однако тест оказался положительным.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020

Отметим, что Вуд - третий игрок в НБА, у которого обнаружили COVID-19. Ранее этот диагноз поставили двум игрокам Юты - Руди Гоберу и Доновану Митчеллу. После известия о болезни Гобера НБА приостановила сезон.

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Стоит сказать, что Вуд играет в одной команде с украинцем Святославом Михайлюком, а 2 марта Кристиан в матче против Сакраменто персонально защищался против украинца Алексея Леня. Также отметим, что 8 марта Вуд в поединке с Ютой более 10 минут плотно играл с Гобером.

Ранее сообщалось, что у школьника, получившего автограф от Гобера, обнаружили коронавирус.