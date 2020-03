Одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус

Центровой Детройт Пистонс Кристиан Вуд оказался болен коронавирсуом.

Как сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в Twitter, у игрока не было никаких симптомов заболевания, однако тест оказался положительным.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well.