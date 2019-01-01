Бросок Уильямсона и мощный данк Леймана - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 8 марта.

Джейк Лейман Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Зайона Уильямсона, Джейка Леймана и других звездных баскетболистов.

Смотрите также потрясающий блок-шот Ковингтона, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.