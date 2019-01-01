НБА: Милуоки в упорной борьбе проиграл Финиксу, Лейкерс обыграл Клипперс
Бруклин – Чикаго 110:107 (22:23, 36:27, 19:20, 33:37)
Бруклин: Динуидди (24 + 6 передач + 6 потерь), Харрис (23), Леверт (23 + 5 потерь), Джордан (11 + 15 подборов), Чендлер (6) – старт; Аллен (11), Принс (7 + 9 подборов + 5 потерь), Чиозза (4), Луваву-Кабарро (1), Пинсон (0).
Чикаго: Маркканен (16), Валентайн (9), Картер (7), Харрисон (6 + 8 подборов), Саторански (4) – старт; Портер (23), Уайт (21 + 8 передач), Янг (17), Гэффорд (4).
Клипперс – Лейкерс 103:112 (25:27, 28:22, 28:36, 22:27)
Клипперс: Джордж (31), Ленард (27), Зубац (5 + 7 подборов), Беверли (2), М-с Моррис (1) – старт; Харрелл (20 + 8 подборов), Джексон (8), Уильямс (7), Грин (2 + 7 подборов), Коффи (0), Шэмет (0), Макгрудер (0).
Лейкерс: Дэвис (30 + 8 подборов), Джеймс (28 + 7 подборов + 9 передач), Брэдли (24), Макги (5), Грин (0) – старт; Колдуэлл-Поуп (9), Кузма (8 + 10 подборов), Рондо (4 + 7 передач), М-ф Моррис (4), Карузо (0), Ховард (0).
Миннесота – Новый Орлеан 107:120 (29:36, 34:35, 21:27, 23:22)
Миннесота: Бизли (21 + 9 подборов), Расселл (19 + 5 потерь), Окоги (12), Рид (10), Эрнангомес (3 + 8 подборов) – старт; Джонсон (15), Лэйман (11), Калвер (10), Маклафлин (6), Науэлл (0).
Новый Орлеан: Холидэй (37 + 9 подборов + 8 передач), Уильямсон (23 + 7 подборов), Болл (18 + 8 передач + 7 потерь), Ингрэм (15 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Фэйворс (9 + 9 подборов) – старт; Мелли (11), Джексон (3), Мур (3), Харт (1).
Финикс – Милуоки 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40)
Финикс: Букер (36 + 8 передач + 6 потерь), Рубио (25 + 13 подборов + 13 передач), Бэйнс (24 + 7 подборов), Бриджес (21 + 10 подборов), Шарич (11) – старт; Картер (12), Диалло (6), Джером (5).
Милуоки: Миддлтон (39), Бледсоу (28 + 7 передач), Б. Лопес (18), Мэттьюз (5), Ильясова (0 + 7 подборов) – старт; Дивинченцо (16 + 7 подборов), Корвер (9), Коннотон (5), Марв. Уильямс (5), Р. Лопес (4), Хилл (2).
Бостон – Оклахома-Сити 104:105 (26:29, 37:23, 21:31, 20:22)
Бостон: Хэйворд (24), Смарт (19 + 10 подборов), Тейтум (19), Уокер (14), Тайс (11) – старт; Лэнгфорд (6), Р. Уильямс (6), Г. Уильямс (3), Уонамейкер (2), Оджелей (0), Кантер (0).
Оклахома-Сити: Пол (28 + 7 передач), Галлинари (18), Дорт (8), Адамс (6), Фергюсон (4) – старт; Шредер (27 + 6 передач), Надер (6 + 4 блок-шота), Ноэл (5 + 9 подборов), Диалло (3).
Хьюстон – Орландо 106:126 (24:34, 22:37, 30:34, 30:21)
Хьюстон: Уэстбрук (24 + 8 подборов + 8 потерь), Харден (23 + 7 подборов + 6 передач), Ковингтон (7 + 4 блок-шота), Такер (7), Хауз (6) – старт; Грин (18), Кэрролл (10), Риверс (5), Кабокло (4), Клемонс (2), Сефолоша (0).
Орландо: Гордон (19 + 10 подборов), Фульц (18), Вучевич (16 + 16 подборов), Айванду (9), Эннис (3) – старт; Огастин (24), Картер-Уильямс (16), Росс (16), Бамба (5), Лоу (0), Кларк (0), Берч (0).
Даллас – Индиана 109:112 (26:31, 26:24, 32:31, 25:26)
Даллас: Дончич (36 + 10 подборов + 8 передач), Хардуэй (30), Порзингис (9 + 8 подборов), Ли (7), Клебер (2) – старт; Джексон (11), Райт (7), Коули-Стайн (5), Марьянович (2), Бареа (0).
Индиана: Сабонис (20 + 17 подборов + 6 передач), Оладипо (16 + 7 передач), Уоррен (16 + 8 подборов), Тернер (16 + 13 подборов), А. Холидэй (7) – старт; Дж. Холидэй (14), Макконнелл (12), Самнер (6), Сэмпсон (5), Битадзе (0).
Вашингтон – Майами 89:100 (23:29, 31:28, 18:15, 17:28)
Вашингтон: Напьер (27 + 7 передач), Бил (23 + 6 передач + 5 потерь), Бонга (3), Брайант (2), Хачимура (0) – старт; Бертанс (25), Браун (5), Вагнер (4), Пэйтон (0), Мэтьюз (0 + 5 перехватов).
Майами: Адебайо (27 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Робинсон (23 + 7 подборов), Нанн (18), Батлер (9), Джонс (4 + 8 подборов) – старт; Драгич (11), Хилл (5), Олиник (2), Игудала (1), Винсент (0), Силва (0).
Нью-Йорк – Детройт 96:84 (27:22, 22:25, 23:24, 24:13)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 12 подборов), Пэйтон (16 + 6 передач), Барретт (12), Харклесс (3), Гибсон (2) – старт; Робинсон (14 + 11 подборов), Ниликина (7), Нокс (7), Портис (7), Эллингтон (6), Буллок (0).
Детройт: Вуд (22 + 8 подборов), Браун (16 + 6 передач), Михайлюк (9), Снелл (4), Хенсон (3) – старт; Гэллоуэй (9), Макрэй (8), Томас (6), Думбуя (4), Макер (3).
Кливленд – Сан-Антонио 132:129 OT (35:18, 25:32, 27:41, 31:27, 14:11)
Кливленд: Драммонд (28 + 17 подборов), Секстон (26 + 7 потерь), Осман (19 + 6 передач), Деллаведова (14 + 11 передач), Лав (14 + 18 подборов) – старт; Маккинни (10), Томпсон (2).
Сан-Антонио: Дерозан (25 + 8 подборов), Форбс (19), Мюррей (17 + 7 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Лайлс (13 + 9 подборов), Юбэнкс (6) – старт; Гэй (19 + 9 подборов), Уайт (17), Миллс (7), Джонсон (6).
Сакраменто – Торонто 113:118 (22:22, 28:29, 24:27, 39:40)
Сакраменто: Фокс (28), Бьелица (14 + 10 подборов), Богданович (9), Барнс (9), Джайлз (2) – старт; Бэйзмор (15), Лень (15 + 7 подборов), Хилд (11), Холмс (6), Джозеф (4 + 6 передач).
Торонто: Пауэлл (31), Лаури (30 + 8 передач), Сиакам (23 + 8 подборов), Ибака (15 + 10 подборов), Ануноби (12) – старт; Маккоу (3), Марк Газоль (3), Томас (1), Дэвис (0), Холлис-Джефферсон (0).
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