Потрясающий блок-шот Ковингтона - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за субботу, 7 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Роберта Ковингтона, Маркиза Крисса, Кристиана Вуда и других звездных баскетболистов.
Смотрите также данк Гобера и потрясающий финт Адетокунбо, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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