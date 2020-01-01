Потрясающий блок-шот Ковингтона - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за субботу, 7 марта.

Роберт Ковингтон Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Роберта Ковингтона, Маркиза Крисса, Кристиана Вуда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также данк Гобера и потрясающий финт Адетокунбо, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.