Роскошный блок Смарта и невероятный данк Дэвиса - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 3 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Энтони Дэвиса, Джейлена Брауна, Леброна Джеймса, Маркуса Смарта и других звездных баскетболистов.
Смотрите также успешный проход Драгича и важный трехочковый Брауна, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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