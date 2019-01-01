Роскошный блок Смарта и невероятный данк Дэвиса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 3 марта.

Энтони Дэвис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Энтони Дэвиса, Джейлена Брауна, Леброна Джеймса, Маркуса Смарта и других звездных баскетболистов.

Смотрите также успешный проход Драгича и важный трехочковый Брауна, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.