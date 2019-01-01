НБА: Сакраменто с Ленем сильнее Вашингтона, Оклахома проиграла Клипперс
Шарлотт – Сан-Антонио 103:104 (36:19, 22:30, 18:28, 27:27)
Шарлотт: Розир (20), Вашингтон (19), Бриджес (15 + 7 подборов), Коди Мартин (13), Зеллер (8 + 7 подборов) – старт; Калеб Мартин (12), Эрнангомес (8), Макдэниэлс (6 + 9 подборов), Чили (2).
Сан-Антонио: Мюррей (21 + 6 передач), Форбс (15), Дерозан (12 + 10 передач), Лайлс (6), Юбэнкс (3) – старт; Миллс (13), Уайт (12), Гэй (10 + 7 подборов), Джонсон (7), Уокер (5).
Бостон – Бруклин 120:129 OT (33:28, 23:15, 28:24, 34:51, 2:11)
Бостон: Браун (22), Уокер (21), Тайс (16), Смарт (14 + 10 передач), Хэйворд (7) – старт; Р. Уильямс (10), Уонамейкер (9), Эдвардс (8), Кантер (5 + 7 подборов), Г. Уильямс (4), Грин (2 + 8 подборов), Лэнгфорд (2), Оджелей (0).
Бруклин: Леверт (51), Динуидди (14), Харрис (10), Аллен (8 + 10 подборов), Принс (2) – старт; Луваву-Кабарро (16 + 8 подборов), Чиозза (8), Джордан (8 + 15 подборов), Куруц (5 + 7 подборов), Темпл (4), Чендлер (3).
Оклахома-Сити – Клипперс 94:109 (27:38, 20:21, 23:30, 24:20)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (15), Галлинари (15), Пол (14 + 7 передач), Дорт (7), Адамс (4 + 10 подборов) – старт; Шредер (24), Надер (5), Ноэл (4), Бертон (3), Диалло (3), Фергюсон (0), Мускала (0).
Клипперс: Ленард (25 + 8 подборов), Джордж (16), Зубац (9), М-с Моррис (8), Беверли (3) – старт; Харрелл (16), Уильямс (14), Джексон (7), Грин (6), Паттерсон (3), Коффи (2), Шэмет (0), Макгрудер (0).
Новый Орлеан – Миннесота 134:139 (31:28, 37:44, 43:37, 23:30)
Новый Орлеан: Холидэй (27 + 10 подборов + 12 передач), Болл (26 + 8 передач + 6 потерь), Уильямсон (25 + 8 подборов), Ингрэм (24), Фэйворс (10) – старт; Харт (11), Мелли (5), Джексон (4), Мур (2).
Миннесота: Бизли (28), Расселл (23 + 8 передач + 5 потерь), Эрнангомес (16 + 8 подборов), Рид (13 + 14 подборов), Окоги (11) – старт; Джонсон (19), Маклафлин (13 + 6 передач), Калвер (11), Мартин (3), Лэйман (2)
Финикс – Торонто 114:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)
Финикс: Букер (22 + 10 передач), Рубио (16 + 10 передач), Шарич (16), Эйтон (13 + 14 подборов + 5 потерь), Бриджес (12) – старт; К. Джонсон (21), Картер (11), Окобо (3).
Торонто: Сиакам (33 + 7 подборов + 5 потерь), Лаури (28 + 6 передач), Пауэлл (26), Ануноби (11 + 9 подборов), Маккоу (5) – старт; Буше (19 + 15 подборов), Дэвис (1), Томас (0), Холлис-Джефферсон (0).
Денвер – Голден Стэйт 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)
Денвер: Бартон (18), Миллсэп (18 + 9 подборов), Йокич (16 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Мюррэй (14), Харрис (8) – старт; Пламли (16 + 9 подборов), Моррис (4), Грант (3), Портер (3), Дозьер (0), Чанчар (0).
Голден Стэйт: Уиггинс (22 + 10 передач), Крисс (16), Малдер (15), Тоскано-Андерсон (8), Ли (4) – старт; Паскалл (22), Пул (15 + 6 передач), Бендер (14), Рэндл (0).
Сакраменто – Вашингтон 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)
Сакраменто: Фокс (31 + 6 потерь), Богданович (21), Джайлз (13), Барнс (10), Бьелица (6 + 7 подборов) – старт; Хилд (17), Джозеф (14), Лень (12), Бэйзмор (9).
Вашингтон: Бил (35 + 8 передач), Хачимура (20), Брайант (12), Напьер (9), Бонга (2) – старт; Бертанс (18 + 7 подборов), Смит (13), Робинсон (10), Браун (5), Вагнер (2), Пасечник (0).
Лейкерс – Филадельфия 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27)
Лейкерс: Дэвис (37 + 13 подборов), Джеймс (22 + 7 подборов + 14 передач), Брэдли (10), Грин (7), Макги (6) – старт; Ховард (11), Колдуэлл-Поуп (10), Рондо (8), Кузма (7), М-ф Моррис (2), Кук (0), Дадли (0).
Филадельфия: Харрис (18 + 7 подборов), Милтон (12 + 6 передач + 5 потерь), Скотт (12 + 8 подборов), Хорфорд (8 + 11 подборов), Тайбулл (2) – старт; Робинсон (25), Беркс (12), Коркмаз (11), Нето (7), Пелл (0).
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