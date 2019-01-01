НБА отправила клубам рекомендации по профилактике коронавируса

Каждая команда получила список рекомендаций.

Руководство НБА разработало для команд список рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, каждый клуб получил список из десяти советов. Главным пунктом отмечается, чтобы баскетболисты отказались от приветствий с фанатами путем хлопания открытыми ладонями.

Кроме этого, игрокам советуют ограничить раздачу автографов и не брать от болельщиков такие предметы, как: майки, маркеры, мячи и ручки. Источник сообщает, что некоторые команды уже принялись выполнять такие рекомендациям и ограничили общение игроков с поклонниками.

Руководство НБА сообщило, что активно общается с экспертами по инфекционным заболеваниям, врачами и спортивными физиотерапевтами клубов.

Ранее сообщалось, что Международный Кубок чемпионов отменили из-за коронавируса.