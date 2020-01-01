НБА: Майами обыграл Милуоки, Атланта разгромно проиграла Мемфису
Орландо – Портленд 107:130 (28:35, 30:34, 30:23, 19:38)
Орландо: Вучевич (30 + 11 подборов), Фурнье (13), Эннис (10), Фульц (7 + 10 передач), Кларк (5) – старт; Росс (23), Бамба (9), Картер-Уильямс (5), Айванду (3), Огастин (2 + 7 передач), Лоу (0), Фрэйзер (0), Берч (0).
Портленд: Макколлум (41), Трент (24), Уайтсайд (16 + 13 подборов), Ариза (11), Энтони (10 + 8 подборов) – старт; Хезоня (10 + 9 подборов), Саймонс (9), Свэниган (4), Гэбриэл (3), Литтл (2).
Нью-Йорк – Хьюстон 125:123 (36:31, 37:32, 28:28, 24:32)
Нью-Йорк: Барретт (27), Рэндл (16 + 16 подборов), Харклесс (11), Гибсон (8 + 10 подборов), Пэйтон (4 + 6 передач) – старт; Эллингтон (15), Портис (15), Робинсон (12 + 13 подборов), Ниликина (11), Нокс (6).
Хьюстон: Харден (35 + 8 передач), Уэстбрук (24 + 9 подборов + 6 потерь), Хауз (20), Ковингтон (20 + 13 подборов), Такер (0) – старт; Гордон (11), Маклемор (9), Грин (4), Риверс (0).
Кливленд – Юта 113:126 (25:31, 26:28, 31:35, 31:32)
Кливленд: Секстон (32), Лав (22 + 9 подборов), Портер (16), Нэнс (16 + 8 подборов + 8 передач), Осман (14) – старт; Жижич (6), Деллаведова (5 + 9 передач), Уэйд (2), Муни (0).
Юта: Богданович (28 + 7 подборов + 6 передач), Гобер (20 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Митчелл (19 + 9 подборов), Конли (15 + 6 передач), О'Нил (12 + 7 подборов) – старт; Кларксон (13), Ньянг (8), Брэдли (6), Инглс (5 + 8 передач), Они (0), Брэнтли (0).
Майами – Милуоки 105:89 (31:26, 22:26, 28:18, 24:19)
Майами: Батлер (18 + 7 передач), Адебайо (14 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Нанн (13 + 8 подборов), Робинсон (9), Джонс (4) – старт; Краудер (18), Драгич (15), Олиник (11), Игудала (3), Винсент (0), Хилл (0), Силва (0).
Милуоки: Б. Лопес (21), Я. Адетокумбо (13 + 15 подборов), Миддлтон (12 + 7 подборов), Дивинченцо (11), Бледсоу (7) – старт; Хилл (12), Коннотон (8), Браун (2), Мэттьюз (2), Ильясова (1), Уилсон (0), Марв. Уильямс (0).
Атланта – Мемфис 88:127 (23:24, 26:28, 19:32, 20:43)
Атланта: Янг (19 + 7 потерь), Хертер (13), Коллинз (12 + 5 потерь), Хантер (6 + 7 подборов), Фернанду (2) – старт; Тиг (12), Гудвин (7), Картер (6), Джонс (6 + 7 подборов), Грэм (5).
Мемфис: Валанчюнас (15 + 15 подборов), Морэнт (13), Брукс (13), Мелтон (11), Андерсон (3 + 7 подборов) – старт; Дженг (17 + 10 подборов), Джош Джексон (16), Джонс (15 + 9 передач), Толливер (12), Кончар (10 + 7 подборов), Гудурич (2), Ватанабе (0), Ютофф (0).
Чикаго – Даллас 109:107 (19:29, 29:29, 33:17, 28:32)
Чикаго: Валентайн (17), Янг (12 + 9 подборов), Саторански (11), Картер (7), Харрисон (2) – старт; Уайт (19), Портер (18), Арчидиаконо (10), Гэффорд (9), Мокока (4).
Даллас: Хардуэй (26), Дончич (23 + 9 передач), Финни-Смит (18 + 7 подборов), Клебер (13 + 10 подборов), Ли (8) – старт; Марьянович (14 + 12 подборов), Джексон (2), Кидд-Гилкрист (2), Бареа (1), Райт (0).
Сан-Антонио – Индиана 111:116 (34:26, 23:40, 27:26, 27:24)
Сан-Антонио: Лайлс (20), Форбс (14), Мюррей (11 + 7 подборов), Дерозан (10 + 7 передач), Юбэнкс (3) – старт; Миллс (24), Гэй (13), Уокер (10), Уайт (6 + 5 потерь), Белинелли (0).
Индиана: Брогдон (26 + 7 передач), Уоррен (23 + 7 подборов), Тернер (17 + 4 блок-шота), Сабонис (14 + 11 подборов), А. Холидэй (6) – старт; Макдермотт (14), Дж. Холидэй (11), Макконнелл (3), Самнер (2).
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