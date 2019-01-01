НБА: Сакраменто Леня выиграло у Детройта Михайлюка, Лейкерс обыграл Новый Орлеан
Шарлотт – Милуоки 85:93 (20:26, 23:19, 25:25, 17:23)
Шарлотт: Грэм (17), Розир (13), Вашингтон (12), Бийомбо (8 + 9 подборов), Бриджес (7) – старт; Коди Мартин (11), Эрнангомес (10 + 13 подборов), Калеб Мартин (5), Макдэниэлс (2).
Милуоки: Я. Адетокумбо (41 + 20 подборов + 6 передач), Б. Лопес (16 + 7 подборов), Мэттьюз (8 + 8 подборов), Бледсоу (4), Дивинченцо (2 + 7 подборов) – старт; Хилл (11), Коннотон (6), Р. Лопес (2), Марв. Уильямс (0).
Клипперс – Филадельфия 136:130 (34:39, 36:33, 38:24, 28:34)
Клипперс: Ленард (30), Джордж (24), М-с Моррис (9), Зубац (4), Беверли (0) – старт; Уильямс (24 + 8 передач), Харрелл (24 + 9 подборов), Джексон (13), Грин (5), Шэмет (3).
Филадельфия: Милтон (39), Харрис (25), Хорфорд (12 + 8 подборов + 6 передач), Ричардсон (9), Робинсон (2) – старт; Беркс (15), Скотт (11), Коркмаз (8), Тайбулл (7), О’Куинн (2), Пелл (0).
Миннесота – Даллас 91:111 (24:28, 20:35, 21:18, 26:30)
Миннесота: Расселл (16 + 9 подборов + 7 передач), Бизли (14), Эрнангомес (12 + 12 подборов), Окоги (9), Рид (9 + 12 подборов) – старт; Калвер (12), Лэйман (6), Мартин (5), Маклафлин (4), Джонсон (4), Науэлл (0).
Даллас: Порзингис (38 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Сет Карри (27), Хардуэй (19), Финни-Смит (9 + 11 подборов), Райт (4 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Бареа (4 + 7 передач), Ли (4), Джексон (2), Клебер (2 + 8 подборов), Марьянович (2), Кидд-Гилкрист (0).
Сакраменто – Детройт 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)
Сакраменто: Фокс (23 + 7 передач), Богданович (15), Джайлз (12 + 7 подборов), Барнс (10 + 8 подборов), Бьелица (7 + 7 подборов) – старт; Хилд (19), Лень (8 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Бэйзмор (7), Джозеф (5).
Детройт: Вуд (20 + 12 подборов), Михайлюк (14), Снелл (12 + 6 передач), Хенсон (10), Роуз (9) – старт; Найт (16 + 7 передач), Гэллоуэй (11), Думбуя (5), Уолтон (3), Томас (0), Холл (0).
Денвер – Торонто 133:118 (40:32, 33:37, 27:27, 33:22)
Денвер: Йокич (23 + 18 подборов + 11 передач), Мюррэй (22), Грант (16 + 6 передач), Харрис (15), Бартон (11) – старт; Крэйг (17), Моррис (12), Портер (11), Пламли (6), Дозьер (0), Чанчар (0).
Торонто: Ануноби (32 + 7 подборов + 7 перехватов), Пауэлл (24), Лаури (17 + 8 передач), Сиакам (16 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (9) – старт; Дэвис (8), Маккоу (7), Буше (5), Томас (0), Миллер (0), Джонсон (0).
Новый Орлеан – Лейкерс 114:122 (33:29, 28:34, 34:30, 19:29)
Новый Орлеан: Уильямсон (35 + 7 подборов + 6 потерь), Болл (19 + 9 подборов + 9 передач), Ингрэм (15), Фэйворс (12 + 14 подборов), Холидэй (11 + 6 передач) – старт; Мелли (10), Харт (7), Мур (5), Джексон (0).
Лейкерс: Джеймс (34 + 12 подборов + 13 передач + 6 потерь), Кузма (20), Грин (10), Брэдли (10), Макги (8 + 6 блок-шотов) – старт; Колдуэлл-Поуп (13), М-ф Моррис (10), Ховард (8), Кук (5), Рондо (4).
Голден Стэйт – Вашингтон 110:124 (28:35, 29:28, 19:31, 34:30)
Голден Стэйт: Уиггинс (27), Крисс (12 + 13 подборов + 5 потерь), Ли (10), Бендер (8 + 10 подборов), Тоскано-Андерсон (2) – старт; Пул (17 + 7 передач), Малдер (17), Паскалл (17 + 7 подборов + 6 передач).
Вашингтон: Бил (34 + 8 передач + 5 перехватов), Хачимура (15 + 8 подборов), Брайант (12), Напьер (9), Бонга (6) – старт; Бертанс (29), Смит (6), Робинсон (6), Пасечник (3), Пэйтон (2), Браун (2), Вагнер (0).
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