Успешный проход Драгича и важный трехочковый Брауна - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за субботу, 29 февраля.

Джейлен Браун Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джейлена Брауна, Энтони Дэвиса, Горана Драгича, Аарона Гордона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутой финт Моранта и великолепный ассист Джонса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.