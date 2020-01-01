НБА: Мемфис обыграл Лейкерс, Бостон в овертайме уступил Хьюстону
Нью-Йорк - Чикаго 125:115 (31:25, 35:28, 23:33, 36:29)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 10 подборов), Барретт (19), Гибсон (17 + 8 подборов), Харклесс (9 + 7 подборов), Пэйтон (3 + 10 передач) - старт; Робинсон (23 + 10 подборов), Нокс (12), Портис (10), Эллингтон (6), Ниликина (4).
Чикаго: Лавин (26 + 7 передач), Янг (15 + 5 перехватов), Саторански (6 + 7 передач), Картер (6 + 9 подборов), Харрисон (5) - старт; Уайт (22), Гэффорд (12), Мокока (8), Валентайн (8), Арчидиаконо (5), Фелисио (2).
Атланта - Портленд 129:117 (23:28, 40:28, 44:34, 22:27)
Атланта: Янг (25 + 15 передач), Коллинз (24 + 10 подборов), Хантер (22), Хертер (19 + 8 передач), Реддиш (8) - старт; Грэм (12), Фернанду (11), Тиг (3), Картер (3), Гудвин (2), Джонс (0).
Портленд: Макколлум (35), Уайтсайд (21 + 13 подборов), Трент (15), Энтони (12), Ариза (10) - старт; Саймонс (10), Хезоня (8), Литтл (2), Свэниган (2), Гэбриэл (2 + 8 подборов).
Майами - Бруклин 116:113 (24:27, 33:22, 34:31, 25:33)
Майами: Нанн (21), Батлер (16 + 8 передач), Адебайо (16 + 12 подборов), Джонс (12), Робинсон (10) - старт; Драгич (19 + 10 передач), Краудер (13), Олиник (7), Игудала (2).
Бруклин: Динуидди (25 + 12 передач), Харрис (20), Аллен (17 + 11 подборов), Леверт (15), Принс (10) - старт; Чендлер (11), Темпл (7), Луваву-Кабарро (3), Джордан (3 + 10 подборов), Куруц (2).
Мемфис - Лейкерс 105:88 (29:25, 29:21, 28:20, 19:22)
Мемфис: Морэнт (27 + 14 передач), Брукс (24), Валанчюнас (22 + 20 подборов), Андерсон (8), Мелтон (3) - старт; Джонс (7), Кончар (5), Джош Джексон (4), Ватанабе (3), Дженг (2), Гудурич (0).
Лейкерс: Джеймс (19 + 8 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дэвис (15 + 9 подборов), Карузо (9), Брэдли (6), Макги (2) - старт; Колдуэлл-Поуп (11), Кузма (10), Ховард (6 + 7 подборов), М-ф Моррис (5), Дэниелс (3), Рондо (2), Кук (0), Дадли (0).
Кливленд - Индиана 104:113 (31:30, 27:26, 28:30, 18:27)
Кливленд: Драммонд (27 + 13 подборов), Лав (20 + 12 подборов + 7 передач), Секстон (16), Гарлэнд (10), Осман (8) - старт; Портер (14), Нэнс (5), Деллаведова (4).
Индиана: Уоррен (30 + 6 передач), Брогдон (22 + 8 передач), Оладипо (19), Сабонис (18 + 13 подборов + 9 передач), Тернер (10 + 10 подборов + 4 блок-шота) - старт; Макдермотт (9), А. Холидэй (3), Дж. Холидэй (2), Макконнелл (0), Сэмпсон (0), Битадзе (0).
Сан-Антонио - Орландо 114:113 (38:27, 23:26, 24:28, 29:32)
Сан-Антонио: Лайлс (20 + 9 подборов), Дерозан (16 + 9 передач), Мюррей (15 + 7 передач), Форбс (13), Пелтль (0) - старт; Гэй (19), Уайт (11), Юбэнкс (10), Миллс (8), Белинелли (2), Уокер (0).
Орландо: Фурнье (23), Вучевич (16 + 9 подборов + 5 потерь), Фульц (11), Эннис (8 + 8 подборов), Гордон (7 + 6 передач) - старт; Росс (21), Огастин (12 + 7 передач), Бамба (8), Картер-Уильямс (7).
Бостон - Хьюстон 110:111 OT (28:19, 28:26, 22:36, 26:23, 6:7)
Бостон: Тейтум (32 + 13 подборов + 5 потерь), Смарт (26 + 7 передач), Браун (22), Хэйворд (18), Тайс (8 + 16 подборов) - старт; Уонамейкер (2), Г. Уильямс (2), Лэнгфорд (0), Оджелей (0).
Хьюстон: Уэстбрук (41 + 8 подборов + 6 потерь), Харден (21 + 8 передач + 5 потерь), Ковингтон (16 + 16 подборов), Хауз (9), Такер (9 + 13 подборов) - старт; Гордон (7), Риверс (5), Грин (3), Маклемор (0).
Финикс - Голден Стэйт 99:115 (41:28, 24:33, 16:31, 18:23)
Финикс: Букер (21 + 6 потерь), Эйтон (20 + 9 подборов + 5 потерь), Бриджес (15), Шарич (11 + 9 подборов), Рубио (6 + 8 передач + 5 потерь) - старт; Окобо (14 + 7 подборов), К. Джонсон (6), Бэйнс (6), Картер (0), Джером (0), Диалло (0).
Голден Стэйт: Ли (20 + 8 передач), Уиггинс (17 + 7 подборов), Бендер (13 + 9 подборов), Крисс (11 + 9 подборов), Тоскано-Андерсон (5) - старт; Паскалл (25), Малдер (14), Луни (10).
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