Алексей Лень: видео подборка всех драк украинца в НБА

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень провел свой дебютный поединок за калифорнийский клуб 23 февраля, сыграв против Лос-Анджелес Клипперс.

Правда, в этом поединке украинец повздорил с форвардом Монтрезом Харрелом и устроил потасовку. За это их наказали техническими фолами.

Double techs on Trezz & Alex Len after they exchange pleasantries 👀#ClipperNation pic.twitter.com/tst1P9hp9u