Крутой финт Моранта и великолепный ассист Джонса - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 28 февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Эдриса Адебайо, Деррика Роуза, Джа Моранта и других звездных баскетболистов.
Смотрите также пас Дэвиса с падением на зрителей и последующий данк Кузмы, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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