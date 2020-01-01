Крутой финт Моранта и великолепный ассист Джонса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 28 февраля.

Джа Морант Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Эдриса Адебайо, Деррика Роуза, Джа Моранта и других звездных баскетболистов.

Смотрите также пас Дэвиса с падением на зрителей и последующий данк Кузмы, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.