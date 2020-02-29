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Бекхэм: Мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта

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Англичанин сидел на матче до последней секунды.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что являлся ярким фанатом баскетболиста Коби Брайанта.

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“Мне повезло жить в Лос-Анджелесе, когда Лейкерс выигрывали чемпионаты. Кроме этого, мне посчастливилось присутствовать при этом и видеть игру Кобе Брайанта.

Меня часто спрашивали, зачем я каждый раз сижу до самой последней секунды матча, ведь можно уйти и пойти на ужин. Я отвечал, что если Кобе на площадке, то я никуда не уйду“, - заявил Бекхэм для ESPN.

Напомним, 26 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Помимо баскетболиста с ним в воздушном судне была его 13-летняя дочь и еще 7 человек.

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Теги: Дэвид Бекхэм, Коби Брайант, гибель, смерть, баскетбол
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