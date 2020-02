Бекхэм: Мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что являлся ярким фанатом баскетболиста Коби Брайанта.

“Мне повезло жить в Лос-Анджелесе, когда Лейкерс выигрывали чемпионаты. Кроме этого, мне посчастливилось присутствовать при этом и видеть игру Кобе Брайанта.

Меня часто спрашивали, зачем я каждый раз сижу до самой последней секунды матча, ведь можно уйти и пойти на ужин. Я отвечал, что если Кобе на площадке, то я никуда не уйду“, - заявил Бекхэм для ESPN.

“I was lucky to live in LA when the Lakers were winning championships, and I was lucky to sit there and watch Kobe.“



David Beckham says he wouldn't leave Lakers games as long as Kobe was on the floor. (via @noworneverespn) pic.twitter.com/ngTHphQSi7