НБА: Милуоки не оставили шансов Оклахоме, Даллас уступил Майами
Орландо – Миннесота 136:125 (35:35, 34:30, 34:31, 33:29)
Орландо: Вучевич (27 + 10 подборов), Гордон (17 + 11 подборов + 12 передач), Фульц (14 + 7 передач), Фурнье (11), Эннис (6 + 7 подборов) – старт; Росс (33), Огастин (12), Картер-Уильямс (9 + 7 подборов), Бамба (7 + 8 подборов).
Миннесота: Расселл (28 + 7 передач), Эрнангомес (18 + 13 подборов), Бизли (17), Окоги (14), Рид (7) – старт; Джонсон (17), Лэйман (9), Маклафлин (6), Калвер (5), Мартин (4).
Атланта – Бруклин 141:118 (29:36, 39:26, 40:36, 33:20)
Атланта: Коллинз (33 + 13 подборов), Реддиш (26), Янг (22 + 14 передач), Хантер (18 + 10 подборов), Хертер (15) – старт; Гудвин (10), Фернанду (9 + 9 подборов), Тиг (6), Картер (2), Грэм (0).
Бруклин: Динуидди (24 + 13 передач), Харрис (18), Леверт (18), Принс (16), Аллен (5 + 9 подборов) – старт; Темпл (16), Джордан (9 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (6), Клэкстон (4), Чендлер (2), Чиозза (0), Пинсон (0), Куруц (0).
Торонто – Шарлотт 96:99 (23:25, 18:27, 25:21, 30:26)
Торонто: Сиакам (24 + 9 подборов), Пауэлл (22), Лаури (21 + 6 передач), Ануноби (16 + 9 подборов + 6 перехватов), Холлис-Джефферсон (4 + 9 подборов) – старт; Буше (4), Томас (3), Дэвис (2), Маккоу (0).
Шарлотт: Грэм (18 + 5 потерь), Розир (18 + 6 передач), Бриджес (17), Вашингтон (15 + 9 подборов), Бийомбо (13 + 11 подборов) – старт; Макдэниэлс (9 + 7 подборов), Эрнангомес (5 + 7 подборов), Коди Мартин (4 + 6 передач), Калеб Мартин (0).
Милуоки – Оклахома-Сити 133:86 (31:24, 39:23, 37:22, 26:17)
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 13 подборов + 6 передач), Мэттьюз (14), Бледсоу (7), Дивинченцо (7), Б. Лопес (5) – старт; Хилл (14 + 6 передач), Коннотон (14), Р. Лопес (12), Марв. Уильямс (7 + 7 подборов), Т. Адетокумбо (6), Уилсон (6), Ильясова (6), Браун (3).
Оклахома-Сити: Пол (18), Гилджес-Александер (11), Адамс (8 + 7 подборов), Дорт (6), Диалло (4) – старт; Шредер (9), Надер (9), Фергюсон (6), Мускала (6), Бертон (5), Херви (2), Ноэл (2), Роби (0).
Майами – Даллас 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25)
Майами: Батлер (26), Робинсон (24), Нанн (16), Адебайо (14 + 11 подборов), Джонс (4) – старт; Драгич (16), Олиник (13 + 7 подборов + 9 передач), Краудер (9), Игудала (4).
Даллас: Сет Карри (37), Порзингис (24 + 13 подборов), Дончич (23 + 10 передач + 6 потерь), Хардуэй (15), Финни-Смит (3) – старт; Клебер (8), Бареа (6), Райт (2), Кидд-Гилкрист (0).
Мемфис – Сакраменто 101:104 (30:21, 17:29, 28:31, 26:23)
Мемфис: Брукс (32), Морэнт (20 + 11 передач), Валанчюнас (13 + 25 подборов), Мелтон (10 + 6 передач), Андерсон (4) – старт; Джош Джексон (9), Джонс (6), Дженг (5 + 7 подборов), Кончар (2), Ватанабе (0).
Сакраменто: Фокс (25), Джайлз (16), Бьелица (13 + 11 подборов), Барнс (7), Богданович (5 + 8 подборов) – старт; Хилд (14), Бэйзмор (13), Лень (6 + 7 подборов), Джозеф (5).
Новый Орлеан – Кливленд 116:104 (43:25, 27:30, 25:28, 21:21)
Новый Орлеан: Ингрэм (29 + 7 передач), Уильямсон (24), Холидэй (22 + 6 передач), Болл (5 + 12 передач), Фэйворс (5 + 15 подборов) – старт; Мур (10), Мелли (10), Харт (5), Хэйс (4), Джексон (2), Редик (0).
Кливленд: Секстон (31), Гарлэнд (15), Томпсон (13), Лав (10 + 7 подборов), Осман (6) – старт; Портер (16), Деллаведова (7 + 6 передач), Жижич (4), Нэнс (2).
Финикс – Детройт 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)
Финикс: Букер (26 + 6 передач + 6 потерь), Эйтон (20 + 10 подборов), Рубио (16 + 13 передач), Бриджес (13), Шарич (11) – старт; К. Джонсон (9), Бэйнс (7), Окобо (6), Картер (3).
Детройт: Роуз (31), Вуд (19 + 9 подборов), Михайлюк (13), Снелл (7), Хенсон (7) – старт; Найт (19), Гэллоуэй (7), Думбуя (6), Томас (3), Холл (1), Уолтон (0), Макер (0).
Юта – Вашингтон 129:119 (31:28, 27:32, 32:21, 39:38)
Юта: Митчелл (30 + 8 подборов), Богданович (21), Конли (16 + 6 передач), Гобер (9 + 9 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (8 + 7 подборов) – старт; Кларксон (20 + 8 подборов), Инглс (10 + 7 подборов + 6 передач), Брэдли (9 + 7 подборов), Ньянг (6).
Вашингтон: Бил (42 + 10 передач), Хачимура (15 + 7 подборов), Напьер (10), Маинми (2), Бонга (0) – старт; Брайант (16), Браун (11), Бертанс (7), Пэйтон (5), Робинсон (5), Смит (4), Вагнер (2).
Клипперс – Денвер 132:103 (37:27, 29:29, 32:23, 34:24)
Клипперс: Джордж (24), Ленард (19), Зубац (10), М-с Моррис (6), Беверли (0) – старт; Харрелл (18 + 10 подборов), Уильямс (17 + 7 передач), Шэмет (12), Джексон (10 + 8 подборов + 7 передач), Макгрудер (7), Грин (7), Коффи (2), Паттерсон (0).
Денвер: Йокич (21 + 9 подборов), Бартон (18), Мюррэй (11), Харрис (4), Миллсэп (0) – старт; Грант (20), Моррис (7), Портер (7), Пламли (5 + 8 подборов), Дозьер (4), Крэйг (4), Чанчар (2).
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