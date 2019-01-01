Пас Дэвиса с падением на зрителей и последующий данк Кузмы - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 27 февраля.

Энтони Дэвис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Матисса Тибулла, Майлза Тернера, Энтони Дэвиса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарный данк Смита и невероятный аллей-уп Джонса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.