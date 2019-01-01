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Лень оформил дабл-дабл в матче с Оклахомой

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Украинец провел на паркете более 20 минут.
Алексей Лень
Алексей Лень
www.sacbee.com

Сакраменто уступил Оклахоме в матче регулярного чемпионата НБА (108:112).

Центровой Кингз Алексей Лень начал встречу на скамейке запасных. За 21 минуту на паркете украинец оформил дабл-дабл.

Алексей набрал 11 очков (4/7 двухочковых и 3/3 штрафных) и сделал 11 подборов. На счету баскетболиста также один блок-шот при одной потере и трех фолах. 

Напомним, Алексей Лень перешел из Атланты в Сакраменто в начале февраля.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень, Сакраменто
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