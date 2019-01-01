Лень оформил дабл-дабл в матче с Оклахомой

Украинец провел на паркете более 20 минут.

Сакраменто уступил Оклахоме в матче регулярного чемпионата НБА (108:112).

Центровой Кингз Алексей Лень начал встречу на скамейке запасных. За 21 минуту на паркете украинец оформил дабл-дабл.

Алексей набрал 11 очков (4/7 двухочковых и 3/3 штрафных) и сделал 11 подборов. На счету баскетболиста также один блок-шот при одной потере и трех фолах.

Напомним, Алексей Лень перешел из Атланты в Сакраменто в начале февраля.