НБА: Сакраменто с Ленем проиграл Оклахоме, Лейкерс обыграли Голден Стэйт
Филадельфия – Нью-Йорк 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27)
Филадельфия: Харрис (34 + 7 подборов + 7 передач), Милтон (19), Хорфорд (15 + 7 подборов + 9 передач), Ричардсон (11 + 7 подборов), Робинсон (4) – старт; Коркмаз (11), Беркс (7), Тайбулл (6), Скотт (5), О’Куинн (3 + 10 подборов).
Нью-Йорк: Рэндл (30 + 10 подборов), Пэйтон (18 + 12 передач), Харклесс (17), Барретт (15), Портис (7) – старт; Трир (6), Робинсон (6 + 8 подборов), Смит (4), Буллок (2), Нокс (1), Эллингтон (0).
Индиана – Портленд 106:100 (30:24, 13:25, 37:26, 26:25)
Индиана: Сабонис (20 + 11 подборов), Брогдон (17 + 8 передач), Оладипо (15 + 7 подборов), Уоррен (15), Тернер (14 + 10 подборов) – старт; Дж. Холидэй (11), А. Холидэй (6), Макконнелл (6), Битадзе (2), Макдермотт (0), Сэмпсон (0).
Портленд: Макколлум (28 + 8 передач), Трент (20), Уайтсайд (18 + 16 подборов + 4 блок-шота), Энтони (12 + 7 подборов), Ариза (8) – старт; Саймонс (6), Свэниган (6), Гэбриэл (2), Литтл (0).
Оклахома-Сити – Сакраменто 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)
Оклахома-Сити: Галлинари (24), Гилджес-Александер (20), Пол (17 + 7 передач), Адамс (15 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Шредер (13 + 7 передач), Ноэл (10 + 7 подборов), Надер (7), Фергюсон (0), Диалло (0).
Сакраменто: Барнс (21), Джайлз (19 + 8 подборов), Бьелица (18 + 9 подборов), Богданович (11), Джозеф (6 + 11 передач) – старт; Хилд (15), Лень (11 + 11 подборов), Бэйзмор (7), Феррелл (0), Джеймс (0).
Голден Стэйт – Лейкерс 86:116 (24:24, 28:30, 17:40, 17:22)
Голден Стэйт: Пул (16 + 8 передач), Ли (15), Бендер (4), Крисс (4 + 7 подборов), Грин (2) – старт; Паскалл (23), Боумэн (11 + 7 потерь), Тоскано-Андерсон (5), Луни (4), Mulder (2).
Лейкерс: Дэвис (23), Рондо (12 + 6 передач), Брэдли (12), Макги (12), Грин (0) – старт; Кузма (18), Ховард (13 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), М-ф Моррис (8), Кук (7), Дэниелс (2), Карузо (0), Дадли (0).
Полная версия правил