Шикарный данк Смита и невероятный аллей-уп Джонса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 26 февраля.

Деррик Джонс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Денниса Смита, Аарона Гордона, Мохамеда Бамбы, Деррика Джонса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также надежную защиту Гордона и эффектный полет Леонарда, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.