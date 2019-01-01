НБА: Хьюстон разгромил Мемфис, Филадельфия уступила Кливленду
Шарлотт – Нью-Йорк 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)
Шарлотт: Розир (26), Грэм (21), Вашингтон (12), Бийомбо (12 + 4 блок-шота), Бриджес (10) – старт; Коди Мартин (9 + 9 подборов), Эрнангомес (7), Калеб Мартин (5), Макдэниэлс (5).
Нью-Йорк: Рэндл (18 + 9 подборов), Гибсон (10), Пэйтон (6 + 9 передач + 6 потерь), Барретт (5), Харклесс (5) – старт; Портис (17), Трир (15), Робинсон (12 + 15 подборов), Смит (9), Нокс (4), Буллок (0).
Вашингтон – Бруклин 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22)
Вашингтон: Бил (30), Хачимура (17), Напьер (9), Маинми (4), Бонга (3) – старт; Бертанс (14), Робинсон (9), Брайант (8 + 7 подборов), Браун (7), Смит (5), Вагнер (4).
Бруклин: Леверт (34 + 7 передач), Динуидди (18 + 6 потерь), Принс (13), Харрис (6 + 7 подборов), Аллен (5 + 8 подборов) – старт; Джордан (16 + 16 подборов), Темпл (8), Луваву-Кабарро (6), Куруц (0).
Кливленд – Филадельфия 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)
Кливленд: Секстон (28), Томпсон (14 + 13 подборов), Лав (13 + 9 подборов + 6 передач), Гарлэнд (12), Осман (5) – старт; Нэнс (13 + 15 подборов), Деллаведова (12), Жижич (6), Портер (5 + 6 передач).
Филадельфия: Милтон (20), Харрис (11), Хорфорд (10), Ричардсон (9 + 8 подборов), Эмбиид (3) – старт; Коркмаз (14), Беркс (13), О’Куинн (6 + 4 блок-шота), Тайбулл (4), Робинсон (4), Скотт (0).
Атланта – Орландо 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)
Атланта: Янг (37 + 11 передач), Коллинз (26 + 7 подборов), Хертер (13), Фернанду (10 + 9 подборов), Хантер (2 + 11 подборов) – старт; Реддиш (14), Тиг (12 + 6 передач), Гудвин (4), Картер (2), Грэм (0), Джонс (0).
Орландо: Фурнье (28), Гордон (25 + 10 подборов + 6 передач), Вучевич (17 + 12 подборов), Эннис (12), Фульц (8 + 8 передач) – старт; Бамба (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Росс (14), Огастин (9), Картер-Уильямс (2).
Майами – Миннесота 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)
Майами: Нанн (24 + 6 передач), Адебайо (22 + 10 подборов + 7 передач), Батлер (18 + 9 передач), Олиник (11 + 8 подборов), Робинсон (9) – старт; Драгич (16), Джонс (14), Игудала (7), Краудер (5 + 9 подборов).
Миннесота: Расселл (27 + 6 передач), Бизли (21), Эрнангомес (17), Рид (9), Окоги (6) – старт; Маклафлин (13), Мартин (11), Джонсон (11), Калвер (9), Лэйман (5).
Хьюстон – Мемфис 140:112 (35:17, 38:30, 38:41, 29:24)
Хьюстон: Уэстбрук (33 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Харден (30 + 7 подборов + 5 потерь), Такер (11), Ковингтон (10), Хауз (4) – старт; Риверс (23), Маклемор (11), Грин (11), Кабокло (4), Кэрролл (3).
Мемфис: Брукс (22), Валанчюнас (16 + 10 подборов), Морэнт (12 + 9 передач), Мелтон (9 + 7 подборов), Андерсон (7 + 7 подборов) – старт; Дженг (10), Джонс (8), Хэннас (8), Джош Джексон (5), Белл (5), Кончар (4 + 7 подборов), Гудурич (4), Ватанабе (2).
Сан-Антонио – Даллас 103:109 (20:36, 29:23, 28:29, 26:21)
Сан-Антонио: Дерозан (27 + 8 подборов + 9 передач), Уокер (12), Форбс (10), Мюррей (8 + 8 подборов), Лайлс (6 + 9 подборов) – старт; Белинелли (14 + 8 подборов), Уайт (9 + 7 подборов), Миллс (8), Пелтль (5), Гэй (4).
Даллас: Порзингис (28 + 12 подборов), Дончич (26 + 10 подборов + 14 передач + 7 потерь), Хардуэй (17), Финни-Смит (14), Сет Карри (7) – старт; Клебер (9), Бареа (5), Райт (3), Ли (0), Кидд-Гилкрист (0).
Финикс – Клипперс 92:102 (29:21, 20:33, 17:22, 26:26)
Финикс: Эйтон (25 + 17 подборов), Рубио (18 + 10 передач + 7 потерь), Букер (14 + 10 передач), Бриджес (10), Шарич (5 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (11), Бэйнс (4), Картер (3), Окобо (2).
Клипперс: Ленард (24 + 14 подборов), М-с Моррис (18), Беверли (11), Джордж (11), Зубац (6) – старт; Джексон (12), Харрелл (8), Уильямс (6), Шэмет (6), Грин (0).
Юта – Бостон 103:114 (15:23, 36:30, 31:32, 21:29)
Юта: Митчелл (37), Конли (15), О'Нил (14), Гобер (9 + 9 подборов), Богданович (3) – старт; Кларксон (9), Ньянг (8), Брэдли (6), Инглс (2).
Бостон: Тейтум (33 + 11 подборов), Браун (20), Смарт (17 + 9 передач), Тайс (16 + 7 подборов), Хэйворд (12) – старт; Уонамейкер (8), Кантер (8 + 7 подборов), Г. Уильямс (0), Оджелей (0).
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