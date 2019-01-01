Стало известно, когда Карри вернется на паркет

Баскетболист восстанавливается после перелома руки.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри сможет помочь своей команде в матче против Вашингтона. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

Главный тренер Уорриорз Стив Керр отметил, что баскетболисту нужно наладить взаимодействие с Эндрю Уиггинсом, а также молодыми игроками команды.

Матч Голден Стэйт - Вашингтон состоится в воскресенье, 1 марта.

Напомним, Стефен Карри сломал руку в матче против Финикса в конце октября 2019 года и перенес операцию.