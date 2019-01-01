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Стало известно, когда Карри вернется на паркет

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Баскетболист восстанавливается после перелома руки.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри сможет помочь своей команде в матче против Вашингтона. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

Главный тренер Уорриорз Стив Керр отметил, что баскетболисту нужно наладить взаимодействие с Эндрю Уиггинсом, а также молодыми игроками команды.

Матч Голден Стэйт - Вашингтон состоится в воскресенье, 1 марта.

Напомним, Стефен Карри сломал руку в матче против Финикса в конце октября 2019 года и перенес операцию.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Стефен Карри, Голден Стэйт
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