НБА: Детройт проиграл Денверу, Голден Стэйт одержал победу над Сакраменто
Индиана – Шарлотт 119:80 (35:25, 34:19, 25:11, 25:25)
Индиана: Сабонис (21 + 15 подборов + 9 передач), Уоррен (19), Брогдон (15 + 7 передач), А. Холидэй (9), Тернер (6 + 10 подборов + 8 блок-шотов) – старт; Дж. Холидэй (16), Макдермотт (10), Сэмпсон (10), Битадзе (5), Лиф (4), Макконнелл (2 + 6 передач), Боуэн (2).
Шарлотт: Бриджес (17), Вашингтон (9), Зеллер (9), Монк (8), Розир (5 + 7 передач) – старт; Калеб Мартин (11), Коди Мартин (9), Эрнангомес (6), Макдэниэлс (4), Бийомбо (2), Чили (0).
Торонто – Милуоки 97:108 (27:25, 25:25, 19:34, 26:24)
Торонто: Сиакам (22), Ванвлит (14), Ануноби (11), Лаури (10 + 6 передач), Ибака (5) старт; Дэвис (10), Буше (10 + 7 подборов), Томас (9), Холлис-Джефферсон (6 + 8 подборов).
Милуоки: Миддлтон (22 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (19 + 19 подборов + 8 передач), Бледсоу (17 + 7 подборов), Б. Лопес (15 + 5 блок-шотов), Мэттьюз (7) – старт; Хилл (9), Марв. Уильямс (9), Дивинченцо (5 + 7 подборов), Р. Лопес (3), Коннотон (2).
Чикаго – Оклахома-Сити 122:124 (28:36, 27:36, 38:19, 29:33)
Чикаго: Лавин (41 + 5 потерь), Саторански (10 + 7 передач + 5 потерь), Янг (8), Гэффорд (6), Арчидиаконо (2) – старт; Уайт (35 + 7 подборов), Харрисон (11), Фелисио (6 + 9 подборов), Мокока (3).
Оклахома-Сити: Галлинари (24), Гилджес-Александер (21 + 11 подборов), Пол (19 + 9 передач), Адамс (16 + 9 подборов), Дорт (0) – старт; Шредер (21), Фергюсон (11), Надер (6), Ноэл (6).
Денвер – Детройт 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)
Денвер: Мюррэй (16 + 8 передач), Йокич (16 + 5 потерь), Харрис (9), Миллсэп (9), Бартон (5) – старт; Грант (29), Портер (13 + 8 подборов), Моррис (8), Пламли (8), Вонле (2), Дозьер (0).
Детройт: Роуз (20), Вуд (20 + 10 подборов), Снелл (10 + 7 передач), Михайлюк (6), Хенсон (4) – старт; Найт (14 + 6 передач), Гэллоуэй (12), Холл (4), Томас (3), Думбуя (3), Макер (2), Уолтон (0).
Лейкерс – Новый Орлеан 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23)
Лейкерс: Джеймс (40 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Дэвис (21 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Грин (17), Макги (2 + 9 подборов), Брэдли (0) – старт; Колдуэлл-Поуп (15), Кузма (9), Карузо (8 + 8 передач), М-ф Моррис (4), Ховард (2), Рондо (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (34 + 7 подборов + 7 потерь), Уильямсон (29), Холидэй (11 + 9 передач), Болл (10 + 8 подборов + 8 передач), Фэйворс (8) – старт; Мелли (11), Редик (3), Харт (3), Мур (0), Окафор (0).
Портленд – Бостон 106:118 (24:28, 24:28, 22:29, 36:33)
Портленд: Макколлум (28 + 10 передач + 5 потерь), Уайтсайд (18 + 19 подборов), Ариза (17 + 8 подборов), Энтони (14), Трент (7) – старт; Саймонс (9), Свэниган (8), Гэбриэл (3), Хезоня (2), Литтл (0).
Бостон: Тейтум (36), Браун (24 + 7 подборов), Смарт (12), Хэйворд (12 + 5 потерь), Тайс (10 + 9 подборов) – старт; Уонамейкер (13), Кантер (4), Оджелей (3), Эдвардс (2), Пуарье (2), Лэнгфорд (0), Г. Уильямс (0).
Голден Стэйт – Сакраменто 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)
Голден Стэйт: Крисс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16), Ли (14), Пул (13), Паскалл (12) – старт; Боумэн (10), Луни (5), Тоскано-Андерсон (3), Бендер (0).
Сакраменто: Фокс (21), Барнс (21), Богданович (17), Джайлз (13 + 9 подборов), Бьелица (1) – старт; Хилд (19), Джозеф (11), Бэйзмор (9 + 10 подборов), Лень (0).
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